أرباح سام سونغ للإلكترونيات في الربع الرابع تقل عن التوقعات

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أعلنت شركة سام سونغ للإلكترونيات عن أرباحها للربع الرابع من العام الماضي 2024، والتي جاءت أقل من توقعات السوق بهامش كبير.وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة في تقرير أرباحها الأوليّ الصادر اليوم الأربعاء، إنها من المرجح أن تسجل 6.5 تريليون وون، أي حوالي 4.47 مليار دولار أمريكي، في أرباح التشغيل للفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، بزيادة نسبتها 130% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبالمقارنة مع الربع الثالث، انخفضت الأرباح التشغيلية بحوالي 30%، كما كانت أقل بحوالي 16% من توقعات السوق.وزادت الإيرادات بأكثر من 10% على أساس سنوي إلى 75 تريليون وون في الربع الرابع، لكنها انخفضت بنسبة 5% عن الربع الأسبق.ويرجع هذا الأداء الضعيف إلى حد كبير إلى الانخفاض المطول في ربحية منتجات الذاكرة العامة الأساسية لشركة سام سونغ، وسط الانحدار المتزايد في الطلب على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الأخرى.