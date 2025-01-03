تمديد عطلة رأس السنة القمرية بإضافة يوم 27 يناير كعطلة مؤقتة

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اتفقت الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم في اجتماع عقد بينهما اليوم الأربعاء على تخصيص يوم 27 يناير الجاري كعطلة مؤقتة، وهو ما سيؤدي إلى تمديد فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة إلى 6 أيام هذا العام.وقال الحزب الحاكم إنه عرض هذا المقترح على الحكومة ضمن الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المحلي.وتوقع رئيس لجنة السياسات في الحزب الحاكم "كيم سانغ هون" أن يؤدي تمديد العطلة إلى إحداث تأثيرات إيجابية في تحفيز الاقتصاد وتفعيل السياحة، إلى جانب تخفيف الحركة المرورية خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.كما اتفقت الحكومة والحزب الحاكم على بذل قصارى الجهود لتقليل التأثيرات السلبية المتوقعة من انطلاق الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة على الاقتصاد الكوري. وفي إطار هذه الجهود، تخطط الحكومة لعقد اجتماع أسبوعي حول القضايا الاقتصادية الخارجية برئاسة القائم بأعمال الرئيس ووزير المالية "تشيه سانغ موك".