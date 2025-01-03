فيلم هاربين الكوري للممثل هيون بين يباع لـ117 دولة

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تم بيع الفيلم الكوري "هاربين" الذي اجتذب حوالي 4 ملايين مشاهد منذ الكشف عنه، إلى 117 دولة.وأعلنت شركة "سي جي" الترفيهية عن ذلك في بيان صحفي اليوم الأربعاء، واصفة الإنجاز الذي حققه الفيلم في الخارج بأنه أمر ذو مغزى نظرا لسرد الفيلم المقتصر على أحداث تاريخية كورية مميزة.وقد بدأ عرض هذا الفيلم في الولايات المتحدة وسنغافوره يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، ثم في إندونيسيا وماليزيا، ومن المقرر أن يتم عرضه في أستراليا ونيوزلندا يوم الثالث والعشرين من يناير، وفي تايوان يوم التاسع والعشرين.ومنذ الكشف عنه يوم الرابع والعشرين من ديسمبر، اجتذب الفيلم أكثر من 3.77 مليون مشاهد حتى الآن.ويتناول فيلم "هاربين" قصة المناضل من أجل الاستقلال "آن جونغ كون" ورفاقه الذي خططوا لاغتيال "إتو هيروبومي" أول رئيس وزراء ياباني وحاكم عام لكوريا، في محطة "هاربين" للسكك الحديدية في شمال الصين.