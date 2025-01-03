شركة هيون ديه الكورية تدرس بناء مصنع للصلب في الولايات المتحدة

بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" عن سياسات تستهدف تعزيز الحمائية التجارية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية سيتم تطبيقها بالتساوي على جميع المنتجات المستوردة، قررت شركة "هيون ديه" الكورية للحديد والصلب البدء في إجراء دراسة لبناء مصنع جديد ضخم في الولايات المتحدة.وأفادت بعض التقارير بأن شركة "هيون ديه" للحديد والصلب تدرس بناء المصنع في الولايات المتحدة ليتم من خلاله إنتاج الألواح الفولاذية الخاصة بالسيارات التي تنتجها مجموعة "هيون ديه موتور"، محليا في الولايات المتحدة.الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "ترامب" يفرض ضغوطا على الشركات الأجنية التي تصدّر منتجاتها للولايات المتحدة لكي تقوم بإنتاج منتجاتها داخل الولايات المتحدة.وكان "سوه كانغ هيون" رئيس شركة "هيون ديه" للحديد والصلب قد أكد في شهر مارس من العام الماضي أن الشركة تدرس إنشاء قواعد إنتاج محلية في الخارج للاستجابة للحمائية التجارية عالميا.وسوف يكون المصنع في الولايات المتحدة أول مصنع للحديد والصلب تقوم ببنائه شركة "هيون ديه" في الخارج، إذا تم إنشاؤه بالفعل.