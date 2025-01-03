كوريا الشمالية تستعد لنشر 250 منصة إطلاق متنقلة للصواريخ

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تم رصد استعدادات تقوم بها كوريا الشمالية لنشر منصات إطلاق متنقلة للصواريخ قصيرة المدى المعروفة باسم "تي إي إل" والصواريخ نفسها، في المناطق القريبة من بيونغ يانغ.وردا على سؤال طرحه النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم "كانغ جيه شيك" عن تحركات كوريا الشمالية لنشر منصات إطلاق متنقلة للصواريخ، قالت وكالة المخابرات العسكرية في كوريا الجنوبية إنه تم رصد استعدادات بيونغ يانغ لنشر تلك المنصات، وأن الوكالة تراقب عن كثب،بالتعاون مع الولايات المتحدة، تحركات كوريا الشمالية المتعلقة بهذا الشأن.وفي هذا السياق، قال مدير العلاقات العامة في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "لي سونغ جون" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إن هيئة الأركان المشتركة تراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية العسكرية المختلفة، بما في ذلك تحركاتها لإطلاق صواريخ.