كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم بشأن الصادرات النووية

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وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رسميا مذكرة تفاهم بشأن المبادئ المتعلقة بالصادرات النووية والتعاون النووي.ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية، وقعت وزارتا الصناعة والخارجية في كوريا الجنوبية ووزارتا الطاقة والخارجية الأمريكيتان على المذكرة أمس الأربعاء في واشنطن.وقد حضر وزير الصناعة "آن دوك غُن" ووزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر غرانهولم" حفل التوقيع الذي جاء بعد حوالي شهرين من توقيع الجانبين الأوليّ على الوثيقة في نوفمبر.وفي بيان مشترك صدر بعد التوقيع، قال الجانبان إنهما يعملان معا في مجال الطاقة النووية المدنية منذ أكثر من 70 عاما، وأكدا أن هذا التعاون يُظهر تفاني البلدين في تعظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ظل المعايير الدولية للسلامة والأمن والضمانات وعدم الانتشار النووي.وقال البيان إن المذكرة توفر إطارا للطرفين للتعاون في توسيع نطاق الطاقة النووية المدنية في بلدان أخرى، مع تعزيز إدارة قيود التصدير على التكنولوجيا النووية المدنية.وقد جاء ذلك وسط استمرار النزاع بين شركة كوريا للطاقة المائية والنووية وشركة "ويستنغهاوس" الأمريكية للطاقة النووية حول قضية تصدير مفاعل نووي.