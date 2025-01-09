موجة باردة تجتاح كوريا

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اجتاحت موجة برد شديد كوريا الجنوبية اليوم الخميس، مع صدور تحذيرات من البرودة في المنطقة الوسطى.وانخفضت درجات الحرارة صباح اليوم إلى أكثر من 20 درجة مئوية تحت الصفر في "تشور وان" بمقاطعة "كانغ وان"، و12.2 درجة تحت الصفر في "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي"، بينما شهدت سيول أقل درجة حرارة في هذا الموسم، حيث انخفضت درجة الحرارة الصغرى في الصباح إلى 9.5 درجة تحت الصفر، وانخفضت درجة الحرارة المحسوسة بسبب الرياح إلى أكثر من 15 درجة تحت الصفر.ومن المتوقع أيضا أن تظل درجات الحرارة العظمى بعد الظهر أقل من درجة التجمد في معظم المناطق، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 8 درجات تحت الصفر في سيول و"تشون تشُن"، و4 درجات تحت الصفر في "ديه جون" و"جون جو" و"ديغو".كما تم إصدار تحذيرات من تساقط ثلوج كثيفة في المناطق الساحلية الغربية في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" وبعض مناطق مقاطعة "جولا" والمناطق الجبلية في جزيرة "جيجو".ومن المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية الغربية في مقاطعة شمال "جولا" والمناطق الداخلية في المقاطعة أكثر من 20 سنتيمترا من الثلوج، في حين من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية الغربية في جنوب "تشونغ تشُنغ" و"كوانغ جو" والأجزاء الشمالية من مقاطعة جنوب "جولا" أكثر من 15 سنتيمترا من الثلوج.