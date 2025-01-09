الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

البرلمان يمرر اقتراحا لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادث تحطم طائرة جيجو إير

Write: 2025-01-09 10:27:54

البرلمان يمرر اقتراحا لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادث تحطم طائرة جيجو إير

Photo : YONHAP News

أقر البرلمان الكوري اقتراحا لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" في مطار "موآن" الدولي مؤخرا، والذي أسفر عن مقتل 179 شخصا ونجاة اثنين فقط.

ويكلف الاقتراح، الذي تم تمريره في جلسة عامة اليوم الأربعاء، اللجنة بتحديد سبب المأساة، ووضع تدابير وقائية، وسبل تقديم الإغاثة للضحايا وأسرهم.

وسوف تتألف اللجنة، التي يرأسها "كوان يونغ جين" النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم، من 7 نواب من كل من الحزب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وعضو برلماني واحد لا ينتمي لتكتل تفاوضي.

وسوف يتم تشكيل لجنتين فرعيتين، واحدة معنية بالبحث عن الحقيقة وسبل الوقاية، والأخرى معنية بدعم العائلات والمشروعات التذكارية، في إطار اللجنة الخاصة.

ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة حتى 30 يونيو.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;