البرلمان يمرر اقتراحا لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادث تحطم طائرة جيجو إير

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أقر البرلمان الكوري اقتراحا لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" في مطار "موآن" الدولي مؤخرا، والذي أسفر عن مقتل 179 شخصا ونجاة اثنين فقط.ويكلف الاقتراح، الذي تم تمريره في جلسة عامة اليوم الأربعاء، اللجنة بتحديد سبب المأساة، ووضع تدابير وقائية، وسبل تقديم الإغاثة للضحايا وأسرهم.وسوف تتألف اللجنة، التي يرأسها "كوان يونغ جين" النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم، من 7 نواب من كل من الحزب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وعضو برلماني واحد لا ينتمي لتكتل تفاوضي.وسوف يتم تشكيل لجنتين فرعيتين، واحدة معنية بالبحث عن الحقيقة وسبل الوقاية، والأخرى معنية بدعم العائلات والمشروعات التذكارية، في إطار اللجنة الخاصة.ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة حتى 30 يونيو.