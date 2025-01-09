المحكمة الدستورية تنفي رضوخها لضغوط المعسكر الحاكم لتعطيل محاكمة عزل يون

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نفت المحكمة الدستورية ادعاءات المعارضة بأنها قامت بتسريع إجراءات عزل المسؤولين الآخرين غير الرئيس "يون صوك يول" رضوخا لضغوط من المعسكر الحاكم الساعي لتعطيل إجراءات محاكمة الرئيس.وفي إشعار للصحفيين أصدرته اليوم الأربعاء، نفت المحكمة الادعاءات التي تتهمها بأنها بدأت إجراءات محاكمات العزل الأخرى بعد زيارة زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "كوان صونغ دونغ" في وقت سابق من الأسبوع.وكان هذا الادعاء قد صدر عن النائب البرلماني التابع للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "كيم يونغ مين" في وقت سابق من اليوم.وخلال زيارتين إلى المحكمة الدستورية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، طلب "كوان" من المحكمة أن تنظر في محاكمات العزل الأخرى بسرعة وإنصاف، لأنها لا تقل أهمية عن محاكمة الرئيس.وقالت المحكمة إنه تم الإخطار بعقد الجلسات التمهيدية لمحاكمات عزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش "تشيه جيه هيه" و3 مدعين عامين في الجلسات التحضيرية الأولية يومي 17 و18 ديسمبر، كما تم الإخطار بعقد جلسة الاستماع التمهيدية لمحاكمة رئيس الوزراء "هان دوك سو" في 2 يناير.