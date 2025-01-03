الحكومة تقرر زيادة المعروض من المواد الغذائية قبل عطلة رأس السنة القمرية

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قررت الحكومة الكورية زيادة المعروض من المنتجات الغذائية الموسمية بدرجة أكبر لتلبية الطلب المتزايد قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.وأعلنت وزيرة الزراعة "سونغ مي ريونغ" عن هذه الخطة اليوم الخميس خلال اجتماع لتنسيق السياسات بين الحكومة والحزب الحاكم في البرلمان.وقالت الوزيرة إن الحكومة ستزيد من المعروض من هذه المنتجات بأكثر من 1.6 ضعف المستويات المعتادة، موضحة أنه سيتم استخدام احتياطيات المنتجات الزراعية مع زيادة من المعروض من المنتجات الحيوانية أيضا، وتعهدت بأكبر قدر من الدعم على الإطلاق لتخفيف عبء التكلفة عن المستهلكين.وأضافت الوزيرة "سونغ" أن متاجر البيع بالتجزئة الكبرى وشركات الأغذية ستنفذ أيضا خططها الخاصة لتقديم خصومات على المنتجات الغذائية.