كوريا الجنوبية وباكستان تطلقان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

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ستبدأ كوريا الجنوبية مفاوضات بشأن اتفاقية المشاركة الاقتصادية مع باكستان التي تعد ثاني أكبر سوق في منطقة جنوب آسيا.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، أعلن وزير التجارة "جونغ إن كيو" ونظيره الباكستاني "جمال كمال خان" عن بدء المحادثات في سيول صباح اليوم الخميس.وتُعد اتفاقيات المشاركة الاقتصادية أضيق نطاقا من اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية، حيث تركز على إنشاء شبكة تجارية متبادلة المنفعة بين الدول الشريكة.وتوقعت الوزارة أن تعمل الاتفاقية على توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين البلدين، مما سيساعد كوريا الجنوبية على تأمين موضع قدم في الأسواق المحتملة والمساهمة في النمو الاقتصادي المضطرد في باكستان.ومن المتوقع أن تزيد الاتفاقية بدرجة كبيرة من فرص التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك في قطاع السيارات.