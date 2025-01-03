الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

دعوة رجال أعمال كوريين لحضور حفل تنصيب ترامب

Write: 2025-01-09 14:10:46Update: 2025-01-09 14:13:23

دعوة رجال أعمال كوريين لحضور حفل تنصيب ترامب

Photo : YONHAP News

تلقى  عدد  من  رجال  الأعمال  الكوريين دعوات  لحضور  حفل  تنصيب  الرئيس الأمريكي  "دونالد  ترامب" الذي  سيقام  يوم  20  من  يناير  الجاري.
ومن  بين  رجال  الأعمال الكوريين  الذين  سيحضرون الحفل  "جونغ  يونغ  جين"  رئيس  مجموعة  "شين سيه  كيه"،  و"او اوه  هيون"  رئيس  مجموعة  "إس إم"،  و"هو  كيونغ  إين"  رئيس  مجموعة  "إس بي  سي"،  التي  تدير  حوالي  200  متجر  في  الولايات المتحدة  حاليا  بدءا  من  سلسلة  مخابز  "باري باغيت"  التي  دخلت  السوق  الأمريكية في  عام  2005،  كما  أعلنت  مؤخرا  عن  خطة  لإنشاء مصنع  باستثمارات  تبلغ  160  مليون  دولار  في  ولاية  تكساس.
وبالإضافة  إلى  ذلك  سيحضر  حفل  التنصيب "ليو  جين"  رئيس  مجموعة  "بونغ سان"  ورئيس  الاتحاد الكوري  لرجال  الأعمال، والذي  يعد  خبيرا  في  الشؤون الأمريكية،  ولديه  علاقات قوية  مع  شخصيات من  الحزب  الجمهوري، بمن  في  ذلك  الرئيس  الأمريكي الأسبق  "جورج  دبليو  بوش".
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;