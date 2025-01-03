دعوة رجال أعمال كوريين لحضور حفل تنصيب ترامب

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تلقى عدد من رجال الأعمال الكوريين دعوات لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي سيقام يوم 20 من يناير الجاري.ومن بين رجال الأعمال الكوريين الذين سيحضرون الحفل "جونغ يونغ جين" رئيس مجموعة "شين سيه كيه"، و"او اوه هيون" رئيس مجموعة "إس إم"، و"هو كيونغ إين" رئيس مجموعة "إس بي سي"، التي تدير حوالي 200 متجر في الولايات المتحدة حاليا بدءا من سلسلة مخابز "باري باغيت" التي دخلت السوق الأمريكية في عام 2005، كما أعلنت مؤخرا عن خطة لإنشاء مصنع باستثمارات تبلغ 160 مليون دولار في ولاية تكساس.وبالإضافة إلى ذلك سيحضر حفل التنصيب "ليو جين" رئيس مجموعة "بونغ سان" ورئيس الاتحاد الكوري لرجال الأعمال، والذي يعد خبيرا في الشؤون الأمريكية، ولديه علاقات قوية مع شخصيات من الحزب الجمهوري، بمن في ذلك الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج دبليو بوش".