القائم بأعمال الرئيس الكوري يؤكد على استمرار التعاون مع جمهورية التشيك

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أجرى "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا" حيث أكد على استمرار تنفيذ الأعمال بين البلدين، بما في ذلك مشروع بناء المفاعل النووي في جمهورية التشيك.وأوضحت وزارة المالية والاستراتيجية ووزارة الخارجية الكوريتان، أن تشيه أجرى المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء التشيكي أمس، حيث اقترح تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الرئيسية بما في ذلك إنشاء مفاعل "دوكوباني"، وتنفيذ جداول الأعمال الدبلوماسية بين البلدين، بمناسبة مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية، و10 أعوام على إقامة علاقات المشاركة الاستراتيجية.الجدير بالذكر أن الحكومة التشيكية كانت قد اختارت المؤسسة الكورية للطاقة الكهرومائية والنووية كشريك مفضل للتفاوض بشأن مشروع بناء المفاعل الذي تبلغ قيمته 25 تريليون وون، في شهر يوليو من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم إبرام صفقة نهائية للمشروع في شهر مارس القادم.وأكد تشيه على أن الحكومة الكورية ستواصل عملها في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والأمن كما ستدير العلاقات الخارجية بشكل مستقر، وأعرب عن امتنانه لجمهورية التشيك التي قدمت تعازيها في ضحايا حادث تحطم طائرة "جيجو إير".وردا عليه قال رئيس الوزراء التشيكي إن بلاده تثق في مرونة الديمقراطية الكورية، وتأمل استمرار تعزيز علاقات التعاون الودية بين البلدين خلال هذا العام أيضا.