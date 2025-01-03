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الاقتصادية

كوريا تشهد عجزا في الميزان المالي المُدار

Write: 2025-01-09 14:12:17Update: 2025-01-09 14:13:58

كوريا تشهد عجزا في الميزان المالي المُدار

Photo : KBS News

شهدت  كوريا  الجنوبية  عجزا  في  الميزان المالي  المُدار،  وهو  مؤشر  يمثل  الإنفاق  المالي للدولة،  تجاوز  81  تريليون  وون  حتى  شهر  نوفمبر  من  العام  الماضي.
وأوضح  تقرير  الاتجاهات  المالية الشهرية  الصادر  عن  وزارة  المالية والاستراتيجية  الكورية  اليوم، أن  الميزان  المالي المدار  حقق  عجزا  بمقدار  81  تريليونا  و300  مليار  وون  حتى  شهر  نوفمبر  الماضي. وأضاف  أنه  خلال  الأحد  عشر  شهرا  الأولى من  العام  الماضي تم  تحصيل  315  تريليونا  و700  مليار  وون  من  الضرائب الوطنية،  وهو  ما  يقل  بحوالي 8  تريليونات  و500  مليار  وون  مقارنة  بنفس  الفترة  من  العام  الأسبق، بينما  كانت  نفقات  الحكومة  أعلى  من  دخلها.
وبلغ  الرصيد المالي  الموحد،  الذي  يشمل  صناديق الضمان  الاجتماعي،  مثل  هيئة  المعاشات الوطنية،  28  تريليونا و200  مليار  وون. 
وارتفعت  قيمة  الدَيْن  المستحق على  الحكومة  الكورية في  نهاية  نوفمبر من  العام  الماضي بمقدار  4  تريليونات و100  مليار  وون  مقارنة  بالشهر الأسبق  ليصل  إلى  1159  تريليونا و500  مليار  وون.
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