القيمة التراكمية لعقود الإنشاءات الخارجية الكورية تتجاوز تريليون دولار

Photo : YONHAP News

تجاوزت قيمة عقود الإنشاءات الخارجية التراكمية التي فازت بها الشركات الكورية حتى العام الماضي، مستوى تريليون دولار.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم إن قيمة عقود الإنشاءات في الخارج خلال العام الماضي وحده بلغت 37 مليارا و110 ملايين دولار، ليتجاوز إجمالي القيمة التراكمية للعقود مستوى تريليون دولار.وقد تحقق هذا الإنجاز بعد 59 عاما من بدء شركة هيون ديه للإنشاءات أعمالها في الخارج بمشروع بناء طريق سريع في تايلاند في نوفمبر من عام 1965.وحسب ترتيب الشركات من حيث قيمة العقود التراكمية، احتلت شركة "هيون ديه" المركز الأول بنسبة 14.5%، وتلتها "سام سونغ سي آند تي" بـ9.2%، و"سام سونغ إيه آند آي" بـ9%، ثم هيون ديه إي إن جي" بـ7.3%، و"جي إس" للإنشاءات بـ7.1%.وكان أكبر عقد على الإطلاق هو عقد محطة الطاقة النووية في الإمارات بقيمة 19 مليار دولار في عام 2009، ثم عقد مشروع بناء مدينة بسماية الجديدة في العراق بقيمة 8 مليارات و300 مليون دولار في عام 2012، ثم مشروع توسعة معمل للغاز في المملكة العربية السعودية بقيمة 7 مليارات و300 مليون دولار في العام الماضي.وأكدت الوزارة على أن قطاع الإنشاءات الكوري في الخارج ساهم بشكل مستمر في النمو الاقتصادي الوطني، وأن مستوى هذه المساهمة يعتبر الأعلى أيضا مقارنة بالدول الأخرى.