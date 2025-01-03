بدء إصدار بطاقات تسجيل الأجانب على الأجهزة المتنقلة

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سيمكن للأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية بدءا من الغد الجمعة، حفظ واستخدام بطاقة تسجيل الإقامة الخاصة بهم في الهواتف الذكية.جاء ذلك بعد أن نجحت تجربة إصدار بطاقة التسجيل الخاصة بالمواطنين الكوريين عبر الأجهزة المتنقلة مؤخرا.وقالت وزارة الإدارة العامة ووزارة العدل إنهما ستبدآن في تقديم خدمة إصدار بطاقة تسجيل الأجانب على الأجهزة المتنقلة بدءا من يوم العاشر من يناير، بحيث يمكن للأجانب المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 14 عاما، تلقي بطاقاتهم عبر الهواتف الذكية الخاصة بهم من خلال تطبيق "بطاقة الهوية المتنقلة" لوزارة الإدارة العامة والأمن. ويتم ذلك عن طريق مسح بطاقة تسجيل الأجانب على الهاتف المحمول أو التقاط صورة لرمز الاستجابة السريعة الذي يوفره مكتب الهجرة باستخدام التطبيق.وأوضحت الوزارة الكورية أنها منعت تسرب المعلومات الشخصية وإساءة استخدامها من خلال استعمال تقنيات البلوك تشين والتشفير.وبالإضافة إلى ذلك، يتم وقف البطاقة على الفور عند الإبلاغ عن فقدانها، لمنع السرقة أو تسرب المعلومات الشخصية.