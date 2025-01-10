وزير الصناعة الكوري يؤكد للمسؤولين الأمريكيين على استقرار الاقتصاد

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قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي "آن دوك غُن" إنه أكد على الإدارة المستقرة للاقتصاد من قبل الحكومة الكورية خلال محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين.وأدلى الوزير، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، بهذه التصريحات للصحفيين أمس الخميس في سفارة كوريا الجنوبية لدى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قال إنه أكد في جميع الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين أن الحكومة تدير الاقتصاد والصناعة المحلية بثبات، وسط المخاوف بشأن الوضع السياسي المحلي ومصداقية البلاد على الصعيد الدولي.وقد وصل الوزير "آن" إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين في زيارة تستغرق 5 أيام، والتقى بنواب من الكونغرس الأمريكي بمجلسيْه، المسؤولين عن الشؤون التجارية والضريبية، بالإضافة إلى نواب ترتبط دوائرهم باستثمارات الشركات الكورية، لمناقشة القضايا الاقتصادية والصناعية العالقة بين البلدين.وفي تلك الاجتماعات، أكد الوزير "آن" على ضرورة استمرار دعم الحكومة الأمريكية للشركات الكورية في ظل إدارة "ترامب" لضمان سلاسة العمليات والاستثمارات من قبل الشركات التي استثمرت في الولايات المتحدة، بناء على السياسات الصناعية لإدارة "بايدن".