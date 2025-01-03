استمرار موجة البرد القارس في كوريا اليوم الجمعة

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من المتوقع أن تستمر موجة البرد القارس في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مع صدور تنبيهات من موجة البرد في معظم أنحاء البلاد.وقد انخفضت درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية تحت الصفر في "بيونغ تشانغ" بمقاطعة "كانغ وان" صباح اليوم، وشهدت معظم المناطق أقل درجات حرارة لها في هذا الموسم.كما شهدت مدينة سيول أيضا أقل درجة حرارة لها هذا الموسم، حيث انخفضت إلى حوالي 12 درجة مئوية تحت الصفر.ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة العظمى بعد الظهر أقل من درجة التجمد في معظم المناطق، بحيث تتراوح بين 6 درجات تحت الصفر و4 درجات فوق الصفر.ومن المتوقع أن تنكسر موجة البرد في نهاية هذا الأسبوع.ومن المتوقع أيضا استمرار تساقط الثلوج على مقاطعات "تشونغ تشُنغ" و"جولا" وجزيرة "جيجو" طوال اليوم، وأن يتراوح ارتفاع الثلوج من 3 إلى 8 سنتيمترات في الأجزاء الساحلية من مقاطعة شمال "جولا"، ومن سنتيمتر واحد إلى 5 سنتيمترات في المناطق الداخلية للمقاطعة.كما يتوقع أن تشهد مقاطعة جنوب "جولا" والمناطق الساحلية الغربية من مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها بين سنتيمتر و5 سنتيمترات، وأن تتلقى المناطق الجبلية في جزيرة "جيجو" وجزيرة "أوللونغ" أكثر من 20 سنتيمترا من الثلوج.