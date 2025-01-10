المحكمة الدستورية تتمسك بالجدول الزمني لمحاكمة يون

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قالت المحكمة الدستورية إنها متمسكة بجدول محاكمة الرئيس "يون صوك يول"، وسط الدعاية الإعلامية من قبل الفرق التي تمثل الرئيس والتي تمثل البرلمان، ونفت أن تكون وتيرة المحاكمة غير عادية.وقال المسؤول الإعلامي للمحكمة "تشون جيه هيون" في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن المحكمة هيئة مستقلة، وستمضي قدما في المحاكمة على أساس النزاهة والحياد.ونفى المتحدث باسم المحكمة مزاعم الفريق القانوني لـ"يون" بأن المحاكمة تمضي بسرعة كبيرة، مؤكدا على أن المحكمة هي التي تحدد السرعة وأن الوتيرة الحالية ليست غير عادية، مقارنة بمحاكمات العزل الرئاسية السابقة.يذكر أن الجلسة التمهيدية الأولية لمحاكمة عزل الرئيس الأسبق "روه مو هيون" قد عقدت بعد 18 يوما من استلام القضية، وعقدت بعد 25 يوما خلال محاكمة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، بينما من المقرر أن تستغرق 31 يوما في إطار المحاكمة الحالية.كما حصلت المحكمة أمس الخميس على سجلات تحقيق جزئية من وكالات التحقيق، بما في ذلك وكالة الشرطة الوطنية، والنيابة العامة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ومكتب النيابة العامة في منطقة سيول المركزية.وفي حين رفضت المحكمة الكشف عن تفاصيل السجلات التي تم الحصول عليها، إلا أنها تتضمن لوائح اتهام لشخصيات رئيسية متورطة في مرسوم الأحكام العرفية الصادر يوم 3 ديسمبر، مثل وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون".