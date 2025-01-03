عائلات ضحايا حادث تحطم طائرة جيجو إير تحصل على دعم طارئ

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ستقدم الحكومة الكورية مبلغ 3 ملايين وون، أي حوالي ألفي دولار أمريكي، كمساعدة طارئة، اليوم الجمعة، لكل عائلة من عائلات ضحايا تحطم طائرة "جيجو إير"، وذلك من أجل تغطية نفقات معيشتهم.وأعلن وزير الداخلية المؤقت "كو كي دونغ" عن القرار صباح الجمعة خلال اجتماع للمقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة في سيول.وتعتزم الحكومة استخدام الأموال التي تم جمعها من خلال منظمة صندوق المجتمع الخيري الكوري لتقديم هذه المساعدات المالية.وسوف يتم الاحتفاظ بممتلكات الضحايا في المخازن لمدة 6 أشهر، لكن الحكومة تقول إنها ستمدد فترة التخزين للعائلات التي تطلب ذلك.وقد بدأت الحكومة الكورية في عملية تحليل مسجل بيانات الطائرة المنكوبة يوم الخميس، إلى جانب خبراء أمريكيين من المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل.