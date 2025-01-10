رئيس جهاز الأمن الرئاسي يَمثُل لاستجواب الشرطة

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مَثُل رئيس جهاز الأمن الرئاسي لاستجواب الشرطة للتحقيق في تصرفات الفريق الأمني لمنع اعتقال الرئيس "يون صوك يول" الأسبوع الماضي.وحضر رئيس جهاز الأمن الرئاسي "بارك تشونغ جون" للاستجواب في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.وقد تم تسجيل المخالفة بحق "بارك" من قبل مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين يوم الجمعة الماضي، للاشتباه في تورطه في عرقلة مهام رسمية خاصة، بعد أن منع مسؤولو الأمن الرئاسي محققي مكتب التحقيق في قضايا الفساد من تنفيذ مذكرة توقيف "يون".وطُلب من "بارك" المثول لاستجواب الشرطة يوم السبت ويوم الثلاثاء الماضيين، لكنه رفض في كلتا المرتين، مدعيا أنه لا يستطيع ترك منصبه ولو للحظة واحدة لتوفير الأمن لـ "يون".