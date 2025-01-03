اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والياباني في سيول الاثنين القادم

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من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" اجتماعا مع نظيره الياباني "تاكيشي إيوايا" يوم الاثنين القادم في سيول.ومن المتوقع أن يتقاسم الوزيران الكوري والياباني الآراء في الاجتماع حول استمرار العلاقات المستقرة هذا العام الذي يصادف الذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها مسؤول رفيع المستوى من الدول الرئيسية بزيارة لكوريا الجنوبية منذ اندلاع الفوضى السياسية في البلاد بسبب إعلان الرئيس "يون" الأحكام العرفية، بعد أن قام وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" بزيارة مماثلة يوم الثلاثاء الماضي.وقد أعرب الوزير الياباني "إيوايا" يوم الثلاثاء الماضي عن إيمانه بقوة الديمقراطية في كوريا الجنوبية، وذلك بشأن الوضع السياسي الراهن في أعقاب إعلان الأحكام العرفية.