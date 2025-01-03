القائم بأعمال الرئيس يدعو لبذل قصارى الجهد في إدارة الاقتصاد بشكل مستقر

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عقد "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية الكوري، اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة الاقتصاد الكلي والقضايا المالية.وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي "لي تشانغ يونغ"، ورئيس لجنة الخدمات المالية "كيم بيونغ هوان"، ورئيس هيئة الرقابة المالية "لي بوك هيون".وخلال الاجتماع، قال القائم بأعمال الرئيس "تشيه" إن الوضع لا يزال غير مطمئن بسبب حالة عدم اليقين في الداخل والخارج، وذلك رغم أن التقلبات في السوق المالية وسوق الصرف قد بدأت تهدأ في الآونة الأخيرة.وأكد "تشيه" على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإحراز تقدم في سوق رأس المال في البلاد من خلال تقديم دعم ضريبي للشركات، وتحسين حوكمتها.وعلى صعيد آخر، أجرى القائم بأعمال الرئيس "تشيه" لقاءات عبر الإنترنت أمس الخميس مع عدد من كبار مسؤولي وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث أكد لهم أن الحكومة الكورية ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في السوق المالية من خلال التعاون الوثيق مع السلطات المالية والمصرفية، بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي ولجنة الخدمات المالية.وأضاف "تشيه" أن السوق المالية وسوق الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية تتعافي إلى حد ما لتتعافى إلى ما كانت عليه قبل إعلان الأحكام العرفية.وشدد على أن كافة الأنظمة الوطنية في كوريا الجنوبية، سواءٌ كانت اقتصاديةً أم غيرَ اقتصاديةٍ، تسير دون أي عوائق بالتشاور بين الوزارات المعنية.