10 % ارتفاعا في معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم

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تبين أن معدلات تأييد كل من حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي قد عادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل إعلان الأحكام العرفية.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من يناير الجاري على 1004 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الحزب الحاكم إلى 34%، بارتفاع قدره 10% عن الاستطلاع السابع قبل 3 أسابيع، بينما انخفضت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 12%، لتصل إلى 36%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد عزل الرئيس الكوري "يون صوك يول" بلغت 64%، بانخفاض قدره 11% مقارنة بما كانت عليه فور إعلان الأحكام العرفية، فيما بلغت معدلات المعارضة 32%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.