الأمم المتحدة تتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الكوري هذا العام إلى 2.2%

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توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2.2%.ووفقا للتقرير الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه في عام 2025، فمن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية زيادة بنسبة 2.2% في كل من هذا العام والعام القادم.وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي الكوري بلغ 2% في العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.4% مقارنة بالعام الأسبق.وأرجع التقرير السبب في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الكوري في العام الماضي إلى زيادة صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات.كما توقع التقرير أن يتحول زخم النمو هذا العام إلى الطلب المحلي، بحيث تسهم في تحقيق ذلك الزيادة السريعة في الأجور الحقيقية وتخفبض التكاليف المالية.وتوقع التقرير أيضا أن يقوم البنك المركزي الكوري بتخفيض إضافي لسعر الفائدة الرئيسي هذا العام تماشيا مع تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة.وقال التقرير إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم في كوريا إلى 1.6% هذا العام و1.8% في العام القادم، بعد أن كان 3.6% في عام 2023 و2.3% في العام الماضي.وتوقع التقرير أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند نسبة 2.8% هذا العام، دون تغيير عن العامين الماضيين.