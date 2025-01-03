مبيعات صناعة الطاقة النووية الكورية تسجل أعلى مستوياتها في عام 2023

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من المتوقع أن تكون مبيعات صناعة الطاقة النووية الكورية الجنوبية قد تجاوزت مستوى 32 تريليون وون في عام 2023، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.وقالت الرابطة الكورية لصناعة الطاقة النووية اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن تكون قيمة مبيعات صناعة الطاقة النووية الكورية قد وصلت إلى 32.1 تريليون وون في عام 2023.وكانت مبيعات صناعة الطاقة النووية الكورية قد بلغت 21.6 تريليون وون في عام 2021، و25.4 تريليون وون في عام 2022.وأرجعت الرابطة السبب في تسجيل رقم قياسي في مبيعات صناعة الطاقة النووية إلى توقيع صفقة لإمدادات المعدات الرئيسية لمحطات "شين هان وول" رقمي 3 و4، والحصول على صفقة من مصر لبناء محطة للطاقة النووية في منطقة "الضبعة".وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة "تشيه نام هو" أن الحكومة الكورية سوف تستمر في تقديم دعم مالي لصناعة الطاقة النووية وزيادة حجم الاستثمارات فيها من خلال إنشاء صندوق مالي بقيمة 100 مليار وون، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحضور الكوري في السوق مستقبلا.