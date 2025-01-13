مبيعات التجزئة في عام 2024 تسجل أكبر انخفاض منذ عام 2003

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انخفضت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بسبب تباطؤ الطلب المحلي، بأكبر قدر منذ أكثر من عقدين من الزمان.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد أن مؤشر مبيعات التجزئة، وهو مقياس مهم للاستهلاك، قد انخفض بنسبة 2.1% خلال الأشهر الحادي عشر الأولى من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق. ويمثل هذا أكبر انخفاض في 21 عاما، أي منذ عام 2003، عندما انخفض بنسبة 3.1% بسبب أزمة بطاقات الائتمان.وقال التقرير إن مبيعات السلع المعمرة، التي تشمل السيارات والأجهزة الإلكترونية، انخفضت بنسبة 2.8% على أساس سنوي في تلك الفترة، بينما انخفضت مبيعات السلع شبه المعمرة، مثل الملابس، بنسبة 3.7% على أساس سنوي.وانخفضت أيضا مبيعات السلع غير المعمرة، مثل الأغذية والمشروبات، بنسبة 1.3% خلال نفس الفترة.وقد انخفضت مبيعات السلع المعمرة وشبه المعمرة وغير المعمرة للعام الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1995.