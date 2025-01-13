صادرات الكيمتشي الكوري تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024

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سجلت الصادرات الكورية من الكيمتشي رقما قياسيا جديدا في عام 2024 وسط الشعبية المتزايدة للطعام الكوري في جميع أنحاء العالم.ووفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية أمس الأحد، وصل حجم الشحنات الصادرة من الكيمتشي، وهو الطبق الكوري الأساسي، إلى رقم قياسي بلغ 47 ألفا و100 طن في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.9% مقارنة بالعام الأسبق.ومن حيث القيمة، وصلت الصادرات أيضا إلى رقم قياسي بلغ 163.6 مليون دولار في عام 2024، بزيادة نسبتها 5.2% على أساس سنوي.وقد تم تصدير الكيمتشي الكوري إلى 95 دولة في العام الماضي، وكانت اليابان أكبر سوق مستوردة له. وجاءت الولايات المتحدة وهولندا في المركزين الثاني والثالث، حيث ارتفعت الشحنات إلى هاتين الدولتين بنسبة 25.2% و28.9% على التوالي مقارنة بالعام الأسبق.