التكلفة التقديرية لإعداد مائدة رأس السنة القمرية الجديدة تصل إلى رقم قياسي

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من المتوقع أن يشهد المواطنون الكوريون الجنوبيون ارتفاعا حادا في النفقات اللازمة لإعداد الأطباق التقليدية للطقوس التذكارية خلال عيد رأس السنة القمرية الجديدة هذا العام، أو "سولّال" باللغة الكورية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة معلومات الأسعار في كوريا أمس الأحد، سيبلغ متوسط النفقات اللازمة لإعداد مائدة تذكارية خلال هذا العيد لأسرة مكونة من أربعة أفراد من الأسواق التقليدية، ما يصل إلى 302 ألف و500 وون.وسوف يكون هذا المتوسط أكبر إذا تم الشراء من تجار التجزئة الكبار، بحيث يبلغ حوالي 409 آلاف و500 وون.وبلغت النفقات المقدرة في كل من الأسواق التقليدية وتجار التجزئة أعلى مستوياتها القياسية، حيث سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 6.7% و7.2% على التوالي.وتُعزى هذه الزيادات إلى زيادة أسعار الفاكهة والخضروات بسبب الظروف الجوية.ومع ذلك، لم تعكس النفقات التدابير الحكومية الأخيرة لتثبيت الأسعار قبل العطلة.