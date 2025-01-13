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الاقتصادية

ارتفاع حركة الركاب الجوية في كوريا في عام 2024 إلى مستويات ما قبل كورونا

Write: 2025-01-13 10:03:36

ارتفاع حركة الركاب الجوية في كوريا في عام 2024 إلى مستويات ما قبل كورونا

Photo : YONHAP News

بلغ عدد الركاب الجويين في كوريا الجنوبية أكثر من 120 مليون شخص خلال العام الماضي، وهو ما يقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الأحد، بلغ عدد الركاب الجويين في مطارات كوريا الجنوبية في العام الماضي أكثر من 120 مليونا، بزيادة نسبتها 19.5% مقارنة بالعام الأسبق. ويمثل هذا الرقم 97% من الرقم القياسي البالغ 123.36 مليون المسجل في عام 2019، قبل تفشي فيروس كورونا.
وبلغ عدد الركاب الجويين على الرحلات الداخلية 31.13 مليون العام الماضي، بانخفاض 3% مقارنة بالعام الأسبق، بينما بلغ عدد الركاب الدوليين 88.92 مليون، بزيادة 30% على أساس سنوي.
وبحسب الوجهة، ارتفع عدد المسافرين من وإلى اليابان بنسبة 29.7% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 25 مليون مسافر في العام الماضي.





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