محامو يون يقدمون خطابات تمثيل لمكتب التحقيقات في قضايا الفساد

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قدم الممثلون القانونيون للرئيس "يون صوك يول" خطابات تمثيلهم إلى مكتب التحقيقات في فضايا فساد كبار المسؤولين، للتحقيق في محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.وقال مكتب التحقيقات أمس الأحد إن محاميي يون زاروا مكتب التحقيقات في قضايا الفساد من أجل تقديم الخطابات.وأوضح مسؤول في مكتب التحقيقات أن المحامي "يون غاب غُن" وثلاثة محامين آخرين سوف يمثلون الرئيس، وأضاف أنه كان هناك اجتماع قصير بين مسؤولي مكتب التحقيقات وأولئك المحامين أمس الأحد، لكنهم لم يناقشوا ظهور يون المحتمل للاستجواب.ورفض فريق الدفاع عن الرئيس يون التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات في قضايا الفساد، مدعيا أن هيئة مكافحة الفساد ليست لديها سلطة التحقيق في قضايا الخيانة.ويبدو أن يون، الذي لم يتعاون مع مكتب التحقيقات في قضايا الفساد على الإطلاق، قد غير موقفه ويستعد للتحقيق من خلال تعيين محامين.