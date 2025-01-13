زيلينسكي يعرض تبادل أسرى حرب كوريين شماليين مقابل أسرى أوكرانيين

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قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إنه على استعداد لتسليم جندييْن كوريين شماليين أسيريْن إلى زعيمهم "كيم جونغ أون" مقابل أسرى حرب أوكرانيين في روسيا.وقدم زيلينسكي هذا العرض أمس الأحد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنغليزية والأوكرانية والكورية.وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده مستعدة لتسليم جنود كيم إليه إذا كان بإمكانه تنظيم عملية التبادل مع المحاربين الأوكرانيين المحتجزين في روسيا.وجاء هذا الاقتراح بعد يوم من تصريح زيلينسكي بأن القوات الأوكرانية في منطقة "كورسك" الروسية قد تمكنت من أسر جندييْن كوريين شماليين جريحين يوم الخميس، ونشرت صورا لهما.وفي منشور كتبه أمس الأحد، قال زيلينسكي إنه بالإضافة إلى أولئك الجنود الذين تم أسرهم من كوريا الشمالية، سيكون هناك بلا شك المزيد ولن تكون سوى مسألة وقت قبل أن تتمكن القوات الأوكرانية من أسر آخرين.