الشرطة ترسل استدعاء ثالثا لمسؤول في الخدمة السرية لعرقلته اعتقال الرئيس

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استدعى فريق خاص من الشرطة يحقق في محاولة الرئيس "يون صوك يول" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، مسؤولا متوسط المستوى في الخدمة السرية لاستجوابه بشأن شكوك في أنه عرقل الجهود الرامية إلى اعتقال الرئيس يون.وقد طُلب من "لي كوانغ او" رئيس مكتب الحماية في جهاز الأمن الرئاسي، الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، حيث يشتبه في أنه عرقل محاولة اعتقال يون من قبل مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين، يوم 3 يناير.وقد تم استدعاؤه للاستجواب من قبل الشرطة مرتيْن لكنه لم يستجب للاستدعاء.وقالت الشرطة إنها ستنظر في طلب مذكرة اعتقال إذا لم يحضر "لي" للاستجواب اليوم الاثنين.كما تم استدعاء مسؤول آخر في الخدمة السرية، وهو "كيم شين"، الذي يُنظر إليه على أنه متشدد إلى جانب "لي" ونائب رئيس الوكالة "كيم سونغ هون"، للمثول للاستجواب غدا الثلاثاء.