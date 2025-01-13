زيلينسكي ينشر مقطع فيديو لاستجواب أسرى حرب من كوريا الشمالية

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نشر الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" مقطع فيديو لاستجواب جنود كوريين شماليين تم أسرهم في منطقة "كورسك" الروسية.وفي مقطع الفيديو الذي تم نشره أمس الأحد، يظهر أسير كوري شمالي مستلقٍ على سرير ويداه معصوبتان وهو يهز رأسه عندما سُئل عما إذا كان يدرك أنه يقاتل ضد أوكرانيا. وقالت هيئة الأمن الأوكرانية إن الاستجواب تم بمساعدة مترجم كوري جنوبي قدمته هيئة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية.وقال السجين الكوري الشمالي إن القادة أخبروه أنه ذاهب للتدريب فقط.وأعرب السجين في البداية عن رغبته في البقاء في أوكرانيا، لكنه قال لاحقا إنه سيتبع الأوامر.وأومأ سجين كوري شمالي آخر، وكان فكه معصوبا، برأسه عندما سُئل عما إذا كان يريد العودة إلى كوريا الشمالية.