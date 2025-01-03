3.8 % ارتفاعا في الصادرات الكورية خلال أول 10 أيام من يناير

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ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بحوالي 4% على أساس سنوي في أول 10أيام من شهر يناير الجاري بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات والسيارات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الصادرة خلال العشرة أيام الأولى من يناير 16 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشارت البيانات إلى أن المتوسط اليومي للصادرات شهد ارتفاعا بمقدار 2.13 مليار دولار، أي بنسبة 3.8%.وارتفعت قيمة الصادرات من أشباه الموصلات بنسبة 23.8%، والسيارات بنسبة و4.7%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من المنتجات النفطية بنسبة 47%.وارتفعت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بـ3.4%، والولايات المتحدة بـ1.5%، بينما سجلت قيمة الصادرات إلى اليابان انخفاضا بنسبة 4.2%.أما قيمة الواردات الكورية فارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي لتصل إلى 19 مليار دولار خلال العشرة أيام الأولى من يناير، مما أدى إلى عجز تجاري يبلغ 2.97 مليار دولار.