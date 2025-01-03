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السياسية

الفجوة في معدلات تأييد الحزبين الحاكم والمعارض تتقلص إلى هامش الخطأ

Write: 2025-01-13 12:11:55Update: 2025-01-13 14:04:22

الفجوة في معدلات تأييد الحزبين الحاكم والمعارض تتقلص إلى هامش الخطأ

Photo : YONHAP News

تقلصت الفجوة في معدلات التأييد بين حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا، إلى هامش الخطأ لأول مرة منذ 16 أسبوعا.
ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" يومي التاسع والعاشر من شهر يناير الجاري على 1006 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الحزب الحاكم إلى 40.8%، بارتفاع قدره 6.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي 42.2%، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وبهذا ضاقت الفجوة في معدلات تأييد الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي إلى 1.4%، أي أقل من هامش الخطأ في الاستطلاع، وهو زائد أو ناقص 3.1%، وذلك بعد أن كانت الفجوة 10.8% لصالح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في الأسبوع الماضي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 40% منذ الأسبوع الثالث من شهر يوليو من العام الماضي.
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