الرئيس يون لن يحضر جلسة محاكمة عزله

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لن يحضر الرئيس الكوري "يون صوك يول" جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي ستبدأ غدا الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية.وقال "يون غاب غُن" أحد محامي الرئيس "يون" في بيان أصدره اليوم إن الرئيس "يون" لن يتمكن من حضور المحاكمة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن وبحوادث محتملة، مشيرا إلى أن وكالة مكافحة الفساد تحاول تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس بطريقة غير شرعية، مما يثير المخاوف بشأن سلامته الشخصية.وأضاف أن الرئيس "يون" يعتزم المثول للمحاكمة بمجرد حل المخاوف الأمنية.الجدير بالذكر أن البرلمان كان قد عزل الرئيس "يون" لمحاولته فرض الأحكام العرفية في بداية شهر ديسمبر من العام الماضي.وأدى عزل البرلمان للرئيس "يون إلى منعه من ممارسة مهامه، إلا أنه لا يزال رئيسا بانتظار بت المحكمة الدستورية في قرار العزل حتى منتصف شهر يونيو القادم.