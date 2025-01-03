محادثات بين وزيري الخارجية الكوري والياباني في سيول

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يعقد وزيرا الخارجية الكوري "تشو تيه يول" والياباني "داكيشي إيوايا" محادثات في العاصمة سيول في وقت لاحق من اليوم الاثنين.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها محادثات مباشرة بين وزيري الخارجية الكوري والياباني منذ أن أعلن الرئيس الكوري "يون صوك يول" الأحكام العرفية يوم الثالث من شهر ديسمبر من العام الماضي.ومن المتوقع أن يتم في هذه المحادثات مناقشة القضايا المتعلقة بالقمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان، والتي سوف تستضيفها اليابان هذا العام.وسوف يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا حيث يكشفان عن نتائج المحادثات.وقد وصل وزير الخارجية الياباني "إيوايا" إلى سيول صباح اليوم الاثنين في زيارة تستغرق يومين، وفور وصوله، قام "إيوايا" بزيارة للمقبرة الوطنية برفقة مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية، والسفير الياباني لدى كوريا الجنوبية، حيث قدم احترامه للشهداء والأبطال الوطنيين الكوريين، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري هناك.وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير خارجية ياباني بزيارة للمقبرة الوطنية الكورية منذ 7 سنوات، بعد أن قام وزير الخارجية الأسبق "تارو كونو" بزيارة للمقبرة في شهر أبريل من عام 2018.