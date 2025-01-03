بكين تلمح إلى احتمال قيام وزير خارجيتها بزيارة لسيول قريبا

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ألمحت الصين إلى احتمال قيام وزير خارجيتها "وانغ يي" بزيارة إلى كوريا الجنوبية، وذلك بعد زيارة كل من وزيري الخارجية الأمريكي والياباني لسيول.وقالت وزارة الخارجية الصينية مؤخرا إن كوريا الجنوبية والصين على اتصال وثيق بشأن تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين من البلدين، بما في ذلك الزيارة التي قد يقوم بها "وانغ يي" لسيول، بناء على إجماع على أهمية تلك التبادلات.ولم يتم بعد تحديد موعد زيارة "وانغ يي" لسيول، إلا أن المراقبين يرون احتمال عقد محادثات بين وزيري الخارجية الكوري والصيني في أواخر شهر فبراير.وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير الخارجية الصيني بزيارة لكوريا الجنوبية منذ شهر نوفمبر من عام 2023، إذا تحققت بالفعل زيارته لسيول الشهر القادم.وكان وزيرا الخارجية الكوري والصيني قد أجريا محادثات في بكين في شهر مايو، وفي لاوس في شهر يوليو، ثم في نيويورك في شهر سبتمبر من العام الماضي.