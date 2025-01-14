الحكومة الكورية تعيد ترتيب أنظمة السلامة في قطاع الطيران

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قررت الحكومة الكورية إعادة ترتيب أنظمة السلامة في قطاع الطيران كإجراء متابعة لحادث تحطم طائرة "جيجو إير"، الذي أسفر عن مقتل 179 شخصا في مطار "موآن" الدولي في ديسمبر الماضي.وأعلنت وزارة النقل الكورية أمس الاثنين أنها ستجري فحوصات خاصة للسلامة في المطارات في جميع أنحاء البلاد حتى يوم 24 يناير الجاري، وستضع خطوات لتحسين مرافق السلامة.وسوف تنظر الوزارة في إزالة أو إعادة بناء مرافق السلامة، بما في ذلك جهاز تحديد المواقع الذي تم الاستشهاد به كعامل في شدة تحطم طائرة "جيجو إير".وبحلول نهاية هذا الشهر، ستجري الحكومة أيضا فحصا خاصا للسلامة على أبراج المراقبة الثمانية عشر في مطارات الدولة كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة النقص في مراقبي الحركة الجوية.وبناء على النتائج، ستعلن الوزارة بحلول أبريل عن خططها لإصلاح أنظمة السلامة في قطاع الطيران المحلي.