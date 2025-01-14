القائم بأعمال الرئيس يدعو الشرطة والخدمة السرية للحفاظ على السلام

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دعا القائمة بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" كلا من وكالة الشرطة الوطنية وخدمة الأمن الرئاسي إلى منع المواجهات العنيفة بأي ثمن خلال المحاولة التالية لتنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس "يون صوك يول".وفي بيان صحفي أصدره أمس الاثنين، قال "تشيه" إن جميع عمليات إنفاذ القانون يجب أن تتم بطريقة سلمية ومنضبطة. وأكد أن التوتر المتصاعد تسببت في مخاوف وقلق في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن أي اشتباك عنيف بين هاتين الوكالتين الحكوميتين من شأنه أن يترك ندبة لا تُمحى في التاريخ الدستوري لكوريا.وحث تشيه قادة الوكالتين على إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على النظام، ودعا إلى إجراء مشاورات كافية مسبقا لضمان إنفاذ القانون بشكل منظم وسلامة المسؤولين العموميين.وجاءت تصريحات القائم بأعمال الرئيس بعد صدور مذكرة ثانية يوم الثلاثاء الماضي، مما يسمح باحتجاز الرئيس للاستجواب بشأن حادث الأحكام العرفية لمدة تصل إلى 48 ساعة.