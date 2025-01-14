ترشيح مجموعة قصص للكاتبة الكورية تشونغ بو را لجائزة أدبية مرموقة

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تم ترشيح مجموعة القصص القصيرة بعنوان "اليوتوبيا الخاصة بك" للكاتبة الكورية الجنوبية "تشونغ بو را" لجائزة "فيليب كي ديك"، وهي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في العالم في مجال روايات الخيال العلمي.ووفقا لشركات النشر المحلية، أمس الاثنين، تمت تضمين الإصدار باللغة الإنغليزية لمجموعة القصص القصيرة في قائمة من ستة مرشحين للفوز بالجائزة، ومن المقرر الإعلان عن الفائز يوم 18 أبريل.ومن بين ثماني قصص في المجموعة، تدور القصة الرئيسية حول سيارة ذكية تحمل روبوتا بشريا معطلا في أثناء تجوله حول كوكب مهجور هجره البشر بسبب جائحة.وتُمنح هذه الجائزة سنويا لكِتاب خيال علمي وَرَقيّ نُشر في الولايات المتحدة تكريما لـ"فيليب كي ديك" مؤلف الخيال العلمي الأمريكي المؤثر في القرن العشرين، وتُعتبر واحدة من أكثر ثلاث جوائز عالمية تميزا في مجال أدب الخيال العلمي، إلى جانب جائزة "هوغو" وجائزة "نيبيولا".