المحكمة الدستورية تبدأ إجراءات محاكمة عزل رئيس الوزراء هان دوك سو

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بدأت المحكمة الدستورية الكورية إجراءات محاكمة عزل رئيس الوزراء "هان دوك سو"، وذلك قبل يوم واحد من بدء المرافعة في محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول".وعقدت المحكمة أول جلسة استماع تحضيرية لمحاكمة هان، أمس الاثنين، واستمرت لمدة ساعة تقريبا.وخلال الجلسة التي ترأسها القاضيان "كيم هيونغ دو" و"كيم بوك هيونغ"، اعترض فريق الدفاع عن "هان" على طلب المحكمة الحصول على سجلات من تحقيق جارٍ في حادث الأحكام العرفية، مستشهدين بالبند 32 من قانون المحكمة الدستورية.وينص هذا البند على أنه لا يجوز للمحكمة طلب نقل السجلات من قضية قيد المحاكمة الجارية أو التحقيقات الجنائية.وردا على ذلك، طلب القاضي "كيم هيونغ دو" من الفرق التي تمثل "هان" والبرلمان التشاور بشأن وسائل أخرى للتحقق من القضية في غياب سجلات التحقيق، لتجنب الاضطرار إلى الخضوع لاستجواب الشهود.وطلب الفريق أيضا من المحكمة المضي قدما في قضية هان أولا، بدلا من إعطاء أولوية لمحاكمة الرئيس.