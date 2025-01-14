كبير المساعدين الرئاسيين يدعو لضمان حق الرئيس يون في الدفاع عن النفس

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طالب كبير المساعدين الرئاسيين "جونغ جين سوك" بضرورة ضمان حق الرئيس "يون صوك يول" في الدفاع عن نفسه في التحقيقات ذات الصلة بمحاولته فرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر الماضي.جاء ذلك في بيان أصدره "جونغ" قبل المحاولة الثانية المتوقعة لاعتقال الرئيس "يون"، حيث قال إن المكتب الرئاسي منفتح على خيارات مثل استجواب الرئيس في مكان تابع لجهة خارجية أو من خلال زيارة مقر المكتب الرئاسي.وأضاف أن المكتب الرئاسي مستعد للدخول في مناقشات مع مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، والشرطة.وجاء هذا البيان في الوقت الذي يستعد فيه مكتب التحقيق في قضايا الفساد والشرطة لمحاولة ثانية لاعتقال يون بعد أن انتهت محاولتهما الأولى في وقت سابق من هذا الشهر بالفشل بسبب المقاومة القوية من قبل جهاز الأمن الرئاسي.وقال "جونغ" إن المكتب الرئاسي لا يطلب معاملة خاصة ليون، لكنه يدعو فقط إلى ضمان حق الرئيس في الدفاع عن النفس، وهو حق أساسي يجب أن يتمتع به جميع المواطنين في أي جمهورية ديمقراطية ليبرالية.