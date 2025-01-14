المحكمة الدستورية تعقد أول جلسة استماع رسمية في محاكمة عزل الرئيس يون

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من المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع رسمية في محاكمة عزل الرئيس يون صوك يول في غيابه.ومن المقرر أن تُعقد أول جلسة للمرافعة الشفوية في الساعة 2 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد شهر من عزل البرلمان للرئيس يون بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.ومن المتوقع أن تعلن المحكمة في الجلسة قرارها بشأن الالتماس الذي قدمه فريق يون القانوني لاستبعاد القاضية "جونغ غيه سون" من المحاكمة.وقد قدم فريق الدفاع عن يون الالتماس أمس الاثنين، مدعيا أنه لا يمكن توقع محاكمة عادلة من القاضية لأنها معروفة بأنها عضو في مجموعة من القضاة ذوي العقلية التقدمية في المحاكم وشغلت منصب رئيسة لهم.ونظرا لأن يون لن يحضر الجلسة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، فمن المرجح أن تنتهي الجلسة الأولى بسرعة. وإذا غاب يون مرة أخرى عن الجلسة التالية المقرر عقدها يوم الخميس، فيمكن للمحكمة المضي قدما في المحاكمة بدون حضوره.