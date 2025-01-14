بايدن يشيد بإنجازات إدارته في المشاركة الثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان

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مع اقتراب تقاعده بعد أسبوع، أشاد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بالإنجازات الدبلوماسية لإدارته في بناء مشاركة ثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان.جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أمس الاثنين حول السياسة الخارجية، في مقر وزارة الخارجية في واشنطن، حيث قال إن الولايات المتحدة خلال فترة ولايته جعلت المشاركات أقوى وأنشأت مشاركات جديدة لتحدي سلوك الصين العدواني وإعادة التوازن للقوة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، متحدثا على وجه التحديد عن المشاركة مع اليابان وكوريا الجنوبية.كما استشهد بالتحالفات العالمية مثل مجموعة "كواد" الرباعية، وجموعة "أوكوس"، باعتبارها إنجازات دبلوماسية قادتها إدارته لردع الصين.وقال بايدن إنه بفضل إدارته، صارت أمريكا تفوز بالسباق العالمي، وأضاف أنه بالمقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات، أصبحت الولايات المتحدة وحلفاؤها أقوى وخصومها أضعف.وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال بايدن إن الولايات المتحدة يجب أن تردع بيونغ يانغ وهي تقترب من روسيا.