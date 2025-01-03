سام سونغ تحتل المركز الأول في سوق الهواتف الذكية العالمية

Photo : YONHAP News

حافظت شركة سام سونغ للإلكترونيات على المركز الأول في سوق الهواتف الذكية العالمية خلال العام الماضي، على الرغم من انخفاض حصتها بنسبة 1% بالمقارنة مع العام الأسبق.ووفقا لشركة أبحاث السوق العالمية "كاونتر بوينت"، بلغت حصة الشركة الكورية 19% في السوق العالمية، بانخفاض عن 20% في العام الأسبق، وتلتها شركة آبل في المركز الثاني بحصة بلغت 18%، وهي أيضا أقل بـ1% مقارنة بالعام الأسبق.لكن شركة شاومي الصينية احتلت المركز الثالث من خلال زيادة حصتها في السوق بـ1% لمدة عامين متتاليين، لتصل إلى 15% في العام الماضي.الجدير بالذكر أن شركة سام سونغ جاءت في صدارة السوق العالمية العام الماضي اعتمادا على الطلب الكبير على سلسلة إس 24 وسلسلة ايه.وقالت شركة كاونتربوينت إن سلسلة إس 24، التي تتميز بخصائص الذكاء الاصطناعي حققت أداء أفضل من سابقاتها وحظيت باستجابات جيدة بشكل خاص في أوربا الغربية والولايات المتحدة.وقد أطلقت شركة آبل سلسلة هواتف آيفون 16، لكن الطلب عليها لم يرتفع بشكل كبير لأن وظيفة الذكاء الاصطناعي "آبل إنتليجنس" غير متوفرة في الصين.وبدلا من ذلك، واصلت شركة آبل اكتساب القوة في الأسواق غير الرئيسية مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا.أما شركة شاومي فقد حققت أسرع نمو بين العلامات التجارية الكبرى بفضل إعادة هيكلة محفظتها وإطلاق منتجات متميزة واعتمادها استراتيجية توسع عدوانية.