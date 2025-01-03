هيون ديه وكيا تسجلان أعلى أداء تصديري على الإطلاق في العام الماضي

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حققت شركة هيون ديه موتور وشركة كيا موتورز الكوريتان أعلى صادرات لهما على الإطلاق من المركبات الصديقة للبيئة خلال العام الماضي.وارتفعت صادرات السيارات الهجينة بأكثر من 120 ألفا على أساس سنوي، متصدرة صادرات السيارات الصديقة للبيئة، في ظل الركود المؤقت في سوق السيارات الكهربائية.وأعلنت الشركتان اليوم أن صادرات المركبات الصديقة للبيئة، بما في ذلك المركبات الهجينة من نموذج "إتش إيه في"، والمركبات الكهربائية من نموذج "إي في"، ومركبات خلايا الوقود الهيدروجينية من نموذج "إف سي إي في"، زادت بنسبة 3% على أساس سنوي لتسجل 707 آلاف و853.ويتجاوز هذا الرقمُ الرقمَ القياسي السابق المسجل في عام 2023، وهو أعلى أداء تصديري لهما على الإطلاق للمركبات الصديقة للبيئة.وعلى وجه الخصوص، شهدت صادرات المركبات الصديقة للبيئة من هيون ديه وكيا نموا سريعا، حيث زادت بنسبة 160% مقارنة بعام 2020.وبفضل هذا النمو، ارتفعت حصة المركبات الصديقة للبيئة في إجمالي الصادرات من 17% إلى 32% خلال الفترة نفسها.وقالت مجموعة هيون ديه موتور إنها قامت بتوسيع تشكيلة سياراتها الهجينة وجعلت أنظمة الإنتاج والمبيعات أكثر مرونة استجابة للتباطؤ المؤقت في الطلب على السيارات الكهربائية، مما أدى إلى هذه الأداءات التصديرية الجيدة.وتبين ذلك من خلال تسجيل صادرات المركبات الهجينة، التي كانت محركا لصادرات المركبات الصديقة للبيئة، 397 ألفا و200، بزيادة نسبتها 44.6% مقارنة بالعام الأسبق، ويمثل ذلك ما نسبته 56.1% من إجمالي صادرات المركبات الصديقة للبيئة.