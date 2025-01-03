طرح مقترح على الكونغرس بتخصيص يوم كوري أمريكي

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تم تقديم مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الكونغرس الأمريكي بمجلسيْه، لتخصيص يوم 13 يناير، وهو اليوم الذي وصل فيه أول المهاجرين الكوريين إلى الولايات المتحدة في عام 1903، ليكون "اليوم الكوري الأمريكي".وقال النائب "يونغ كيم" في بيان صحفي أصدره أمس إن النائب "آندي كيم" الذي يعد أول عضو من أصل كوري في مجلس الشيوخ، والنائب "دان سوليفان" من مجلس الشيوخ، والنائب "يونغ كيم" ذا الأصل الكوري، والنائب "جيمي كوميز" من مجلس النواب، قد طرحوا مشروع القانون بشكل مشترك.وأوضح النائب "يونغ كيم" أن الأمريكيين الكوريين ظلوا يبذلون جهودا على مدار 122 عاما لجعل أمريكا مكانا أفضل، وحققوا نجاحات في مختلف مجالات الدراسة والعمل، وحتى في الكونغرس، معربا عن شعوره بالفخر للاشتراك في طرح مشروع قانون يمثل المجتمع الكوري في جنوب كاليفورنيا وكأحد أعضاء مجلس النواب.كما أكد على أنه يواصل النضال في الكونغرس لضمان الحفاظ على الحلم الأمريكي من أجل الأجيال القادمة.