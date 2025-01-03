واشنطن تقول إن القوات الكورية الشمالية في روسيا تهدد أوكرانيا بوضوح

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الكورية الشمالية المرسلة إلى روسيا تشكل تهديدا واضحا ضد أوكرانيا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بات رايدر" حول تقييمه للقدرات العسكرية الكورية الشمالية، حيث قال إنه لن يعلق على معلومات محددة لكنه قال إنهم مدربون وقادرون نسبيا.وأوضح المتحدث "رايدر" أن القوات الكورية الشمالية المرسلة إلى روسيا تتكون بشكل رئيسي من المشاة، وهم قادرون على القيام بمهامهم على أكمل وجه، مؤكدا أنهم يشكلون تهديدا واضحا في المعارك ضد أوكرانيا.كما أشار رايدر إلى أن أوكرانيا صامدة بشكل جيد، لكن المعارك هناك صعبة للغاية، وأن الموقف الروسي يتحسن تدريجيا.وأشار إلى أن القوات الكورية الشمالية البالغ عددها ألفي جندي، والتي يمكن لروسيا نشرها في ساحة المعارك، تشكل قوة كبيرة، وأنها ستجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لأوكرانيا، مؤكدا على أن أوكرانيا تواصل القتال وتفعل كل ما في وسعها للحفاظ على أراضيها.كما قال إن وزارة الدفاع الأمريكية تتعاون مع المجتمع الدولي لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع في خطوطها الأمامية.